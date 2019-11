"E por esse motivo quero atestar que é um grande quadro do PSD que merece a pena conhecer e apoiar", escreveu.



Antes de ser líder do PSD, Cavaco Silva já tinha sido ministro das Finanças e do Plano do VI Governo Constitucional, chefiado pelo fundador do partido Francisco Sá Carneiro, e desempenhado funções como diretor do Departamento de Estatística e Estudos Económicos do Banco de Portugal.



Deputado por três legislaturas - na anterior presidiu à Comissão de Defesa -, Marco António Costa chegou a ser o primeiro vice-presidente e porta-voz do PSD durante a liderança de Pedro Passos Coelho.



Desempenhou ainda funções governativas como secretário de Estado Adjunto do Ministro da Segurança Social, Família e Criança, no XVI Governo Constitucional liderado por Pedro Santana Lopes, e secretário de Estado da Solidariedade e da Segurança Social do XIX Governo Constitucional, encabeçado por Pedro Passos Coelho.



Este apoio foi tornado público no dia em que o vice-presidente da Câmara de Cascais (distrito de Lisboa) Miguel Pinto Luz vai apresentar a sua candidatura à liderança do PSD, pelas 18:30 em Lisboa, naquela que será a primeira aparição pública partidária desde que anunciou a entrada na disputa num vídeo no Facebook em 18 de outubro.



A candidatura, com o mote "o futuro diz presente", foi a segunda das três já conhecidas a ser anunciada, depois de Luís Montenegro e antes de Rui Rio anunciar que se recandidataria.



"Não é tempo para taticismos, não podemos esperar mais quatro anos. Eu, por mim, direi presente, direi que o futuro diz presente. O meu nome é Miguel Pinto Luz e sou o vosso candidato à liderança do PSD", afirmou então o social-democrata num vídeo publicado na sua página da rede social Facebook.



As eleições diretas para escolher o próximo presidente do PSD realizam-se em 11 de janeiro, com uma eventual segunda volta uma semana depois, e congresso marcado para entre 07 e 09 de fevereiro, em Viana do Castelo.

"Em maio de 1985 o governo de Mário Soares tremeu quando um improvável e muito desconhecido Aníbal Cavaco Silva foi eleito líder do PSD no Congresso da Figueira da Foz. 35 anos depois um novo desconhecido e improvável candidato apresenta-se aos eleitores do PSD", realça o ex-deputado, numa publicação partilhada pela candidatura de Miguel Pinto Luz na rede social Facebook.Marco António Costa sublinha que "ao contrário da maioria dos militantes do PSD" conhece bem Miguel Pinto Luz.