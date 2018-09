Mariana Mortágua na “rentrée” do Clube dos Pensadores

O Clube dos Pensadores (CdP), fórum que tem promovido debates com figuras nacionais de várias áreas, sobretudo política, tendo ficado conhecido por ter colocado o antigo ministro Miguel Relvas a trautear "Grândola, Vila Morena", vai fazer a sua "rentrée" com um debate com Mariana Mortágua.

"O tema andará à volta da política nacional e política económica do Governo", adianta Joaquim Jorge, fundador do CdP.

O debate com a economista e deputada do Bloco de Esquerda (BE) está marcado para a próxima segunda-feira, 17 de Setembro, no Hotel Holiday Inn, em Vila Nova de Gaia, com início previsto para as 21h30.

"Apesar do BE fazer parte da coligação do Governo não se coíbe de criticar quer Mário Centeno quer António Costa. Em recente entrevista ao Expresso considera Centeno uma força de bloqueio a mais avanços do Governo", lembra Joaquim Jorge.

"O BE assume, pela primeira vez, a ambição de integrar um futuro executivo em coligação com o PS, depois das eleições legislativas de 2019", nota o presidente do CdP, que constata ainda que "o BE desce ligeiramente nas intenções de voto na primeira sondagem após as férias".

Assim, conclui, o debate no CdP "será um bom momento para Mariana Mortágua, uma estrela ascendente no BE, reafirmar as suas propostas conhecidas e outras que estão em negociação com o Governo como evitar a exclusão dos precários".