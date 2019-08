Marinho e Pinto não confirma nem desmente Pardal Henriques como candidato do PDR

Marinho e Pinto estimou que o rol de candidatos a deputados do PDR deverá estar finalizado "até ao final da próxima semana, lá para dia 20 de agosto".

O presidente do Partido Democrático Republicano (PDR), António Marinho e Pinto, recusou hoje confirmar o nome do rosto mais visível do movimento grevista dos motoristas de matérias perigosas, Pardal Henriques, como possível candidato às eleições legislativas de outubro.