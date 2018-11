Marques Mendes diz que Costa nunca fará governo com o Bloco

Marques Mendes sublinhou esta noite, no seu habitual comentário semanal na SIC, que o BE passou meia Convenção a "bater" no PS e outra meia a "oferecer-se" para ir com o PS para o Governo. Considera que a paixão do BE "é uma paixão não correspondida" e que o primeiro-ministro nunca fará governo com os bloquistas.

Luís Marques Mendes falou esta noite, no seu comentário semanal na SIC, sobre a convenção do Bloco de Esquerda, sobre a sua relação com o PS e sobre um possível governo coligado, que descarta.

Sobre a convenção que teve lugar este fim-de-semana, o comentador político e ex-dirigente do PSD considera que esta "correu muito bem ao Bloco".



"Primeiro: passou a imagem de um partido unido, mobilizado e uma líder incontestada; segundo: passou uma imagem de mudança – a mudança de partido de protesto para partido de poder; terceiro: foi um comício de críticas duríssimas ao PS. O PS parecia um saco de boxe. Incluindo a crítica à maioria absoluta do PS (o diabo da esquerda); quarto: a manifestação de uma vontade férrea de ir para o Governo. Ou seja: o BE passou meia Convenção a ‘bater’ no PS e outra meia a ‘oferecer-se’ para ir com o PS para o Governo", observou.

Mas, para Marques Mendes, a questão nuclear é outra: o PS irá mesmo para o Governo depois das eleições? "Julgo que não", considerou.

Em matéria de governação, "a paixão do Bloco é uma paixão não correspondida. Como disse recentemente o primeiro-ministro, a relação que existe com o Bloco dá para uma boa amizade, mas não dá para casar", acrescentou.

"Eu diria mais: um Governo PS/BE, presidido por António Costa, é um objectivo impossível. Só não percebe isto quem não conhece António Costa. O PM nunca fará governo com o BE".

E prosseguiu: "o PS ou tem a maioria absoluta e governa sozinho, ou não tem e não fará governo com o BE. Primeiro, para não comprar uma guerra com o PCP; depois, porque não quer desagradar ao eleitorado moderado do centro; finalmente, porque as divergências não são irrelevantes".

Marques Mendes disse arriscar dizer que "esta estratégia do BE de ‘se oferecer’ para governar pode ser útil a ambas as partes". E como? "O Bloco mobiliza-se eleitoralmente e isso é-lhes positivo; O PS pode obter uma boa quantidade de voto útil na área do centro, naqueles eleitores que ‘se assustam’ com a ideia do BE no Governo e que preferem o PS sozinho a PS acompanhado do Bloco", explicou.

Na convenção do Bloco de Esquerda que decorreu este fim-de-semana, o partido liderado por Catarina Martins mostrou vontade de vir a assumir funções governativas após as legislativas de 2019, mas condicionou-as a um reforço eleitoral que nunca quantificou.

No discurso de encerramento da convenção, Catarina Martins disse que "temos a certeza de que alcançaremos a força para ser parte de um governo quando o povo quiser".

Esta ideia foi sendo sublinhada durante os dois dias de trabalhos, com expressões como o partido está agora "mais preparado" ou, como preferiu a dirigente Mariana Mortágua, "pronto" para integrar o governo.