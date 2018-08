Marques Mendes diz que Santana Lopes “quer fazer parte da futura coligação de centro-direita”

Luís Marques Mendes defendeu este domingo, 5 de Agosto, no seu habitual comentário na SIC, que a decisão de Santana Lopes de sair do PSD não é boa nem para o partido nem para o próprio. "Ambos vão perder", sinalizou.

"No imediato, perde o PSD. Primeiro, porque há 40 anos que não tem uma cisão e uma cisão é sempre uma cisão; depois, porque vai perder alguns votos. E, por pouco que seja (2%, 3% ou 4%), é mau para um partido que já só tem 27% nas sondagens", explicou.





Marques Mendes não acredita no sucesso do novo partido de Santana Lopes, que deverá atrair mais curiosidade do que apoio popular.