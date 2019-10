Marques Mendes: Governo quer deslocalizar três secretarias de Estado para o interior

O Governo liderado por António Costa está a ponderar deslocar três secretarias de Estado para o interior do país. No anterior Executivo só uma foi deslocada.

O Governo está a estudar a possibilidade de deslocar três secretarias de Estado para o interior do país, adiantou este domingo, 27 de outubro, Luís Marques Mendes no seu comentário semanal na SIC.





Além de Castelo Branco, estão também a ser analisadas as hipóteses de Guarda e Bragança acolherem secretarias de Estado.



Para Guarda poderá ir a secretaria de Estado da Inclusão e para Bragança a Valorização do Interior.



Castelo Branco, onde esteve a secretaria de Estado da Valorização do Interior na anterior legislatura, também deverá "receber" uma secretaria de Estado, mas ainda não se sabe qual.

No anterior Executivo, o Governo liderado por António Costa já tinha transferido a secretaria de Estado da Valorização do Interior, liderada por João Catarino, para Castelo Branco. Desta vez o primeiro-ministro pretende aprofundar esta prática.