O social-democrata Luís Marques Mendes considera que o líder do PSD, Rui Rio, devia recandidatar-se nas próximas eleições internas do partido, para clarificar posições.

Contudo, Marques Mendes indicou que é necessário esperar pelos resultados definitivos para perceber "em que fasquia" ficou o PSD.



Independentemente disso, o comentador e ex-presidente do PSD indica que Rui Rio deve avançar para uma recandidatura, deixando nos militantes do partido uma decisão.

"Acho que Rui Rio devia recandidatar-se a novo mandato. O PSD tem eleições marcadas em janeiro. Acho que o mais clarificador para a vida do PSD, independentemente do resultado [das legislativas de hoje], era recandidatar-se. Isso significa assumir o trabalho feito, perspetivar as suas ideias para o futuro. [Deveria] candidatar-se, os seus opositores candidataram-se e os militantes decidirem", afirmou Marques Mendes, num comentário feito na SIC.Questionado diretamente sobre se entende que Rui Rio tem condições para continuar depois da vitória do PS, Marques Mendes disse que a liderança do líder do PSD não correu particularmente bem, mas que Rio "esteve bem na campanha eleitoral".