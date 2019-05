Marques Mendes: Vitória do PS "é sobretudo a vitória de António Costa"

Marques Mendes, que comentava as eleições europeias na SIC, considerou que os socialistas conseguem "ter uma vitória com alguma distância significativa em relação ao que fica em segundo lugar [PSD]".

O antigo líder do PSD Luís Marques Mendes considerou hoje que, confirmando-se as projeções que apontam para a vitória do PS nas eleições para o Parlamento Europeu (PE), será "sobretudo a vitória de António Costa".