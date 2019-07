"Hoje, o papel que aqui assumo é distinto; hoje, integro o grupo dos observados, dos escrutinados, o que encaro como uma oportunidade de aprendizagem e melhoria", acrescentou.



A titular da pasta da Saúde defendeu que a publicação deste relatório "relembra-nos que o escrutínio independente das políticas de saude é fundamental a um sistema democrático e, sobretudo, mais efetivo".



Centrando-se depois nas conclusões em concreto do documento, Marta Temido admitiu "que apesar de todo o investimento da sociedade portuguesa no Serviço Nacional de Saúde e que nos permitiu ganhos inquestionáveis, Portugal é, ainda na área da saúde, um país com desigualdades com que não nos conformamos".



Depois de enunciar algumas das apostas do Ministério, a ministra considerou que as prioridades "na ação governativa de hoje e na de curto e médo prazo" estão "em linha com os quatro aspetos centrais" do relatório.



Em primeiro lugar, os cuidados saúde primários, depois o HIV-SIDA, na saúde mental e, por último, o combate "a um dos principais entraves à cobertura universal em saúde e causa de desigualdades que são os pagamentos diretos".



"A isenção de taxas moderadoras, os regimes de comparticipação de medicamentos, o financiamento de ajudas técnicas e o cheque-dentista, têm constituído algumas das fórmulas utilizadas para fazer progredir este objetivo", disse, admitindo, contudo, que é preciso "fazer mais, seguramente".



"Nunca o SNS atendeu tantas pessoas"



Marta Temido garantiu ainda que "nunca o SNS atendeu tantas pessoas, nunca respondeu a uma procura tão grande por parte de uma população envelhecida, com múltiplas morbilidades e doenças crónicas".



A ministra defendeu em seguida que se colocam hoje "desafios profundos em torno dos quais a sociedade portuguesa se deve unir e comprometer para que encontremos a concertação necessária para promover políticas de saúe mais efetivas e que melhor sirvam os portugueses".



No final da sessão, e em declarações aos jornalistas, a ministra reconheceu que ainda "há um caminho a fazer", mas fez questão de afirmar que há já "um caminho feito".



Questionada pelo Negócios, se estará disponível para voltar a assumir a pasta da Saúde, se o Partido Socialista ganhar as eleições legislativas, Marta Temido limitou-se a responder que caberá aos portugueses decidir, deixando assim em aberto o que pretende fazer a partir de outubro.



Minutos antes, e durante um debate com representantes dos partidos da gerigonça e do PSD, Adalberto Campos Fernandes, outro dos escrutinados no relatório, já tinha admitido que o Governo não foi "tão longe quanto gostaria" e que fez "o que foi possível fazer".

