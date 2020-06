"Este momento é de pôr os pés na terra e fazer o que é preciso fazer", disse.

um cerco que institui a racionalidade suficiente nas pessoas".

situação epidemiológica controlada para que a economia funcione" e que os atos de cada um implicam consequências para "outras pessoas e para o País".

"Isto é uma maratona, não é um sprint", disse ainda, reforçando: "Não é possível baixar a guarda e estão redondamente enganados aqueles que pensem que podem baixar a guarda", defendeu ainda Marta Temida, relembrando que estão proibidos os ajuntamentos de mais de 20 pessoas.Na próxima segunda-feira, haverá uma reunião que contará com "o primeiro-ministro, António Costa , o presidente da Aréa Metropolitana de Lisboa, e dos vários presidentes de Câmara para a supressão da propagação do vírus". Além disso, revelou, vai ser lançado o programa Bairros Saudáveis, com o objetivo de "estimular e financiar iniciativas participativas para a melhoria das condições de saúde pública em bairros onde existam constrangimentos". A ministra explicou que não está em causa a aplicação de cercas sanitárias, mas que são necessárias medidas para evitar a propagação do vírus. Já sobre a questão específica do Algarve, onde uma festa já causou mais de 90 casos de infeção, Marta Temido defendeu que "não éIgualmente presente na conferência de imprensa, a diretora geral da Saúde, Graça Freitas, recordou que é preciso ter a " Morreram esta sexta-feira em Portugal mais três pessoas devido à pandemia de Covid-19, elevando para 1527 o total de óbitos no País. De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), os casos de infeção do novo coronavírus chegaram aos 38.464, com um aumento de 375 nas últimas 24 horas. O País tem agora 24.477 pessoas recuperadas, mais 467 que no dia anterior.Entre as 422 pessoas internadas, 67 estão em unidades de cuidados intensivos. O número de internados em UCI manteve-se nestas 24 horas, mas há mais seis pessoas internadas. 29.046 encontram-se sob vigilância por parte das autoridades de saúde.