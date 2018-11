Martins da Cruz junta-se a Santana Lopes na Aliança

Saiu do PSD por falta de "paciência para pacóvios" e agora passa a integrar a Aliança de Pedro Santana Lopes. Aliança anuncia os órgãos transitórios que vão gerir o partido até ao congresso constitutivo de Fevereiro.

Miguel Baltazar/Negócios

A Aliança anunciou através do Facebook os nomes e composição dos órgãos transitórios que vão guiar o recém-criado partido político até à realização do respectivo congresso constitutivo, previsto para os dias 9 e 10 de Fevereiro do próximo ano, em Évora.



O antigo embaixador e ex-militante do PSD, António Martins da Cruz, é a novidade de maior destaque nesta fase inicial do partido lançado pelo ex-primeiro-ministro e antigo presidente do PSD, Santana Lopes.



Note-se que Martins da Cruz abandonou o PSD em Setembro passado, deixando duras críticas à direcção de Rui Rio, ao afirmar que se afastava do partido por não ter "paciência para pacóvios".



Nessa altura, o diplomata que apoiara Santana na corrida à presidência do PSD contra Rio garantia que a demissão nada tinha a ver com alguma intenção de se juntar à Aliança.



Martins da Cruz encabeça a lista do provisório Conselho Político Estratégico. Já Santana Lopes, e como era de esperar, lidera a Comissão Instaladora Nacional.



Outros antigos militantes sociais-democratas que integram as listas da Aliança são Luís Cirilo, Carlos Pinto ou ainda Carlos Poço.



O advogado e antigo líder do MPT, Pedro Quartin Graça, que foi eleito pelas listas do PSD nas legislativas de 2005 (quando Santana liderava o PSD), é o número dois do Conselho Político Estratégico.