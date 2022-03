Matos Fernandes: "Leilão da eletricidade em solar flutuante teve 12 concorrentes"

Houve uma dúzia de concorrentes ao leilão para a produção de eletricidade em solar flutuante, revela o ministro do Ambiente.Em entrevista ao Negócios e Antena 1, Matos Fernandes afirma que a primeira fase do leilão, que tem lugar em abril, foi "fechada nos últimos dias, e tivemos doze concorrentes aos sete lotes".O ministro entende assim que "continua a haver uma grande apetência" pelas renováveis em Portugal e sublinha que "nos dois leilões que fizemos com o preço mais baixo do mundo, 14 dos projetos já estão em construção".