Mattarella recebe Conte. Liga espera “luz verde” para o primeiro-ministro

O Presidente da República vai reunir-se com Giuseppe Conte esta quarta-feira, às 16:30 de Lisboa, numa altura em que cresce a pressão para o chefe de Estado tomar uma decisão quanto ao nome proposto para o cargo de primeiro-ministro.

O presidente italiano Sergio Mattarella vai receber esta quarta-feira, às 16:30 de Lisboa, Giuseppe Conte, o professor de direito que foi proposto pelo 5 Estrelas e pela Liga para o cargo de primeiro-ministro, adianta a Reuters.

Segundo a agência noticiosa, não há qualquer garantia de que Mattarella vá dar mandato a Conte para se tornar no próximo líder do Executivo italiano, ainda que a Liga tenha indicado que espera "luz verde" do chefe de Estado, depois de mais de 11 semanas de negociações entre os partidos.