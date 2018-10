Mau Brexit pode cortar até um quarto das exportações portuguesas para o Reino Unido

As exportações encolhem, o investimento directo estrangeiro que entra em Portugal também e as remessas de emigrantes diminuem. Portugal não está entre os países mais afectados, mas sofre com o Brexit.

As vendas de bens e serviços portugueses para território britânico poderão vir a encolher, no médio prazo, até 26%, dependente do relacionamento comercial futuro que for estabelecido entre o Reino Unido e a União Europeia. A conclusão consta do estudo "Brexit - As consequências para a economia e as empresas portuguesas", encomendado pela CIP e apresentado esta quarta-feira, 31 de Outubro.

O estudo realizado pela Ernest & Young e Augusto Mateus Associados reconhece que Portugal estará na segunda linha do impacto de um hard Brexit, com outros países a serem mais afectados do que a economia portuguesa. Contudo, avisa que os efeitos não devem ser negligenciados porque o potencial para danos significativos está lá.

Desde logo, só pelo abrandamento esperado para a economia britânica, é de antecipar uma quebra das exportações portuguesas entre 1,1% e 4,5%, uma redução dos fluxos de investimento directo estrangeiro dirigidos a Portugal na ordem dos 0,5% a 1,9%, e ainda um corte nas remessas de emigrantes, que pode variar entre os 0,8% e os 3,2%.