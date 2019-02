May admite adiar Brexit em alternativa a saída sem acordo

Os deputados britânicos vão ter de escolher entre o acordo de saída negociado com Bruxelas e já chumbado pela Câmara dos Comuns, o adiamento do Brexit ou uma saída da União Europeia sem acordo.

A primeira-ministra britânica admitiu pela primeira vez esta terça-feira a possibilidade de adiar a saída do Reino Unido da União Europeia, dando aos deputados três opções: ou aprovam o acordo de saída já negociado com Bruxelas, ou o adiamento do Brexit ou uma saída desordenada da União Europeia.

A imprensa britânica já dava conta esta manhã que Theresa May estava disponível para adiar a saída da União Europeia. A primeira-ministra confirmou esta opção, tendo anunciado que será esta a alternativa caso chumbem um Brexit sem acordo.





Theresa May anunciou no Parlamento a sequência de votações que vão decorrer e que provavelmente vão determinar o adiamento da saída do Reino Unido da UE.

A 12 de março os deputados britânicos vão votar o acordo que May alcançou com a União Europeia e que, em janeiro, mereceu um chumbo estrondoso no Parlamento. Os líderes europeus têm repetido que não vão alterar o conteúdo deste acordo fechado com o governo britânico, pelo que o mais provável é que este volte a ser chumbado no Parlamento.

Neste cenário, os deputados são chamados a nova votação no dia seguinte. A 13 de março irão deliberar sobre uma eventual saída do Reino Unido da União Europeia a 29 de março sem acordo. É o chamado "hard Brexit", ou saída desordenada, que apesar de ter adeptos no Parlamento britânico tem, à partida, chumbo garantido.

Assim, a votação que interessa deverá acontecer a 14 de março. Nesse dia os deputados britânicos vão votar sobre um "curto adiamento" do Brexit (que não deverá ir além do final de maio, para o Reino Unido ficar de fora das eleições europeias) .

May tinha insistido que adiar o Brexit não era solução, usando o trunfo da falta de tempo até 29 de março para conseguir concessões por parte da União Europeia. Mas os líderes europeus não cederam um milímetro face ao que está inscrito no acordo fechado com May, deixando a primeira-ministra sem alternativas a reconhecer mais uma derrota neste conturbado processo, ao aceitar uma alternativa para a qual não estava antes disponível.

"O Reino Unido só vai sair [da União Europeia] sem um acordo a 29 de março se tiver um consentimento explícito do Parlamento nesse sentido", disse May, esclarecendo contudo que uma extensão do prazo para o Brexit não "retira de cima da mesa a possibilidade de um não acordo".