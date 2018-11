May: Alterações na liderança do país "só vão atrasar o Brexit"

Alvo de uma pressão cada vez mais forte vinda do seu próprio partido, a primeira-ministra do Reino Unido afirmou este domingo que tentar retirá-la do cargo só atrasaria o processo do Brexit e garantiu que todo o ruído em torno da sua liderança não a vai distrair numa semana crítica de negociações com Bruxelas.

Em entrevista à Sky News, a governante assegurou estar focada em cumprir o mandato do povo britânico – que em Junho de 2016 escolheu sair da União Europeia – mesmo depois de ter sido confrontada, na semana passada, com a demissão de vários membros do Governo, incluindo o seu ministro para o Brexit, Dominic Raab, por não alinharem com o acordo fechado com Bruxelas para a saída da UE. Além disso, vários deputados conservadores querem um voto de não confiança ao Governo, que derrube a liderança de Theresa May.

"Os próximos sete dias serão críticos para o futuro deste país", disse May à Sky News. "Não me vou distrair desta importante tarefa".

"Uma mudança de liderança neste momento não vai facilitar as negociações...o que vai fazer é atrasar as negociações, e arriscar que o Brexit seja atrasado ou frustrado".

Para desencadear um voto de não confiança, 48 deputados conservadores devem enviar uma carta ao presidente do chamado Comité de 1922 do partido - grupo parlamentar do Partido Conservador na Câmara dos Comuns do Reino Unido - Graham Brady.

Mais de 20 deputados disseram publicamente que enviaram uma carta, mas acredita-se que outros o terão feito confidencialmente. Brady disse à Rádio BBC este domingo que o limite de 48 ainda não foi atingido.

Na mesma entrevista, May garantiu que as negociações vão continuar, e que pretende viajar para Bruxelas para se reunir com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker. May também espera encontrar-se com outros líderes europeus antes da cimeira extraordinária agendada para 25 de Novembro, que tem como objectivo assinar o acordo do Brexit.

"Não vamos acordar a parte da saída até que tenhamos o que queremos no que respeita ao relacionamento futuro. O foco desta semana será no futuro relacionamento", disse May à Sky. "É o relacionamento futuro que cumpre o voto do Brexit".

Vários jornais britânicos avançaram que cinco ministros pró-Brexit estão a trabalhar juntos para pressionar May a mudar o acordo. No entanto, num artigo publicado pelo jornal The Sun, este domingo, a primeira-ministra garantiu que não há um plano alternativo sobre a mesa.