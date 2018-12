(Notícia em actualização)

A primeira-ministra Theresa May terá decidido cancelar a votação do acordo que enquadra juridicamente o Brexit e que estava prevista para esta terça-feira no parlamento britânico, avança a agência Bloomberg com base numa fonte conhecedora do processo.Perante uma muito provável rejeição dos termos da saída britânica da União Europeia pela Câmara dos Comuns, dada a oposição de trabalhistas, liberais-demcoratas, unionistas irlandeses, nacionalistas escoceses e de parte relevante do próprio Partido Conservador de May, a primeira-ministra deverá ter optado pelo adiamento da votação. Ainda de acordo com a fonte citada pela Bloomberg, a confirmar-se a decisão da primeira-ministra do Reino Unido, deverá ser reagendado o voto parlamentar.No entanto, é muita a incerteza em torno do incerto processo do Brexit. Isto porque, segundo revela a imprensa britânica, Theresa May continua a auscultar os principais ministros do seu governo e poderá ainda ser convencida a levar por diante a votação. A líder dos "tories" iniciou esta manhã uma ronda de conversas com o respectivo executivo para dar a conhecer aos seus ministros as conclusões das conversações que manteve ao longo do fim-de-semana com dirigentes europeus.