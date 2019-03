May confirma adiamento do Brexit mas quer decisão até 30 de junho

"Espero ardentemente que os legisladores encontrem maneira de apoiar o acordo que negociei com a União Europeia", disse a chefe de governo britânica, pedindo aos deputados que defendam o resultado do referendo.

A primeira-ministra, Theresa May, confirmou, esta quarta-feira, que pediu à União Europeia a extensão do prazo de saída do Reino Unido do bloco europeu até 30 de junho de modo a que o parlamento britânico consiga chegar a acordo para aprovar um documento que oficialize o Brexit, refere a Sábado "Não estou preparada para atrasar [a confirmação] do Brexit além de 30 de junho", disse em comunicado, assumindo que a não confirmação da saída a 29 de março, como ficou definido, era uma matéria de "grande pesar pessoal".