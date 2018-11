Reuters

Terá sido um "parto" difícil mas, no final, Theresa May conseguiu garantir o apoio do seu governo ao acordo firmado com Bruxelas que define o enquadramento da futura relação entre o Reino Unido e a União Europeia. As mais de cinco horas do conselho de ministros foram difíceis para a primeira-ministra britânica, que tinha de convencer os colegas de executivo que defendem um corte mais abrupto na relação Bruxelas-Londres e que, pelo meio e segundo vários relatos da comunicação social inglesa, ouviu várias ameaças de demissão e exigência de um eventual voto de não-confiança no seio do Partido Conservador.Numa curta declaração, sem direito a perguntas dos jornalistas presentes à porta do número 10 de Downing Street, Theresa May revelou que "a decisão colectiva do governo é de que deve apoiar o esboço do acordo de saída" da UE. "Acredito firmemente, com cabeça e coração, que esta é uma decisão no melhor interesse de todo o Reino Unido", acrescentou notando que o acordo técnico alcançado entre Londres e Bruxelas "foi o melhor que poderia ter sido negociado".A chefe do executivo conservador considera que foi dado um "passo decisivo" que permitirá "seguir em frente e finalizar um acordo nos próximos dias". Uma vez mais, May sustentou que este acordo cumpre os pressupostos resultantes do referendo que ditou a saída britânica do bloco europeu e devolve a Londres o controlo sobre "o nosso dinheiro, as nossas leis e fronteiras, acaba com a livre circulação, protege empregos, a nossa segurança e a nossa união", as condições necessárias para "construir um futuro brilhante" para o Reino Unido.A finalizar, Theresa May reconheceu que esta decisão estará sob enorme "escrutínio" nos tempos vindouro" e adiantou que amanhã mesmo, e tendo em conta que faz parte da sua função enquanto primeira-ministra "explicar as decisões adoptadas pelo governo", fará nova declaração no parlamento.(Notícia em actualização)