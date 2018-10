May disposta a prolongar período de transição para desbloquear impasse sobre Brexit

A primeira-ministra britânica dá sinais de que está disposta a ceder para desbloquear um acordo sobre o Brexit. Numa cimeira, na quarta-feira, Theresa May expressou a sua intenção de prolongar o período de transição, continuando a cumprir as regras europeias 21 meses após a saída.

Reuters

A primeira-ministra britânica, Theresa May, está a considerar a possibilidade de o Reino Unido continuar a respeitar as regras da União Europeia durante mais tempo após o Brexit, numa tentativa de desbloquear o impasse nas negociações sobre a saída do Reino Unido do bloco.

De acordo com fontes próximas, citadas pela Bloomberg, May pode vir a prolongar o período de transição por 21 meses após o Brexit. A primeira-ministra britânica sinalizou a sua intenção na cimeira entre os líderes europeus que se realizou na quarta-feira, em Bruxelas.

O presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani, confirmou entretanto que esta questão foi discutida entre os chefes de Estado e de Governo da União Europeia.

As declarações são feitas depois de, na quarta-feira, os chefes de Estado e de Governo da União Europeia a 27 terem concordado que "não foram alcançados suficientes progressos" no âmbito do Brexit que permitam fechar em breve um acordo global com o Reino Unido.

De acordo com várias fontes diplomáticas, os líderes europeus reiteraram a sua total confiança no negociador-chefe da UE, Michel Barnier, e afirmaram estar prontos a convocar um novo Conselho Europeu, mas apenas "se e quando" Barnier der contas de progressos reais nas negociações com Londres que desbloqueiem o impasse a que se chegou e que inviabilizou um compromisso.