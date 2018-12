May luta contra oposição: “Estou preparada para terminar o meu trabalho”

Theresa May já reagiu à moção de censura convocada pelos seus deputados. A líder do Partido Conservador e primeira-ministra defende que os britânicos querem que o Brexit seja implementado e que o partido precisa de trabalhar para o país.

O Partido Conservador vai avançar com um voto de confiança sobre a sua liderança, revelou Graham Brady, presidente do comité 1922 do partido, ou seja do grupo parlamentar. Na verdade, a líder do partido está a ser alvo de uma moção de censura do próprio partido.

O anúncio foi feito esta manhã e já mereceu a reacção de Theresa May, que garante que vai lutar contra esta moção com todos os seus trunfos. "Vou contestar o voto com tudo o que tenho", garantiu, acrescentando que se dedicou às missões que lhe foram conferidas e "que está preparada para acabar o trabalho."

A primeira-ministra salientou, à porta de Downing Street, que o Governo tem de implementar o mandato que lhe foi dado pelos britânicos e que passa por concretizar a saída do Reino Unido da União Europeia.

May diz estar preparada para terminar o trabalho e deixa alguns recados para dentro do partido: este voto de confiança só é benéfico para Jeremy Corbyn, líder da oposição; o Partido Conservador precisa de ser moderado e trabalhar para o país.