May nomeia Hunt como novo ministro dos Negócios Estrangeiros

Boris Johnson apresentou hoje a sua demissão do cargo de ministro dos Negócios Estrangeiros, vindo juntar-se a outras duas baixas no governo de Theresa May devido à não concordância com o rumo que a primeira-ministra está a seguir na negociação da saída do Reino Unido da União Europeia.

E May já escolheu o seu substituto: é Jeremy Hunt, que ocupava o cargo de ministro da Saúde. "A Rainha ficou satisfeita por aprovar a nomeação de Jeremy Hunt", anunciou o gabinete de May num comunicado citado pela Reuters.



Aquando da remodelação governamental operada por May em Janeiro passado, falou-se na possibilidade de Hunt poder sair ou mudar de cargo (era apontado pela BBC como um dos elementos do Executivo que poderia sair, enquanto a Sky News referia que Hunt poderia ser promovido a vice-primeiro-ministro). Theresa May decidiu nessa altura que Hunt iria manter-se na pasta da saúde e que iria ainda acumular a área da assistência social.



Antes da demissão de Boris Johnson, já David Davis, o ministro do Brexit, tinha abdicado da sua posição, saindo acompanhado de Steve Baker, o seu número dois. Os ministros demitiram-se por não se reverem no plano para o Reino Unido que May está a delinear para quando o país sair da União Europeia.



