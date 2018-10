May queria convencer congéneres mas falou tão rápido que Merkel não percebeu nada

A primeira-ministra chegou à cimeira europeia com a missão de tentar convencer os restantes líderes europeus com uma solução capaz de desbloquear a negociação do Brexit. Contudo, May falou demasiado rápido e, no final da intervenção, a chanceler alemã não tinha percebido nada.

Infrutíferos será o mínimo que se pode dizer dos esforços de Theresa May na cimeira europeia que terminou esta quinta-feira, 18 de Outubro, em Bruxelas.





A primeira-ministra britânica chegou ao jantar de trabalho de ontem na capital belga e tinha 15 minutos para impressionar os restantes 27 líderes europeus com uma solução para o processo negocial do Brexit mas, no final, Theresa May acabou por não conseguir fazer passar a sua mensagem, não pelo conteúdo da mesma mas pela forma.