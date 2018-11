May sobre negociações do Brexit: "Estamos no fim do jogo"

Theresa May, a líder do Reino Unido, assume que ainda existem assuntos pendentes "significativos", mas anuncia que as negociações sobre o Brexit estão a chegar ao fim. Resta saber como será recebido o acordo no Reino Unido.

Reuters

Com a data oficial do "divórcio" entre o Reino Unido e a União Europeia a aproximar-se, a primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciou que "as negociações para a saída estão agora no fim do jogo".



"Estamos a trabalhar de forma extremamente árdua, inclusivamente durante a noite", garantiu Theresa May. Apesar dos esforços, a alíder do Executivo considera que tem sido um "processo imensamente difícil" e confessa que os assuntos pendentes são ainda "significativos".



Quarta-feira é a data limite para chegar a um consenso de forma a ter o documento preparado a assinar na cimeira da União Europeia que se realiza ainda este mês, uma meta desejada por ambas as partes mas que muitos duvidam que seja cumprida.



Para além das barreiras existentes nas negociações entre May e a UE, há ainda outra frente que pode travar o avanço do acordo: os ministros do Reino Unido. A primeira-ministra britânica tem sido alvo de grandes pressões em Londres. O caso mais recente foi o do próprio ministro dos transportes, Jo Johnson, que abandonou o cargo como forma de mostrar o seu desacordo em relação à proposta de Theresa May para o "divórcio" com a União Europeia. A discórdia é tal que Johnson afirma que irá debater-se por um segundo referendo sobre o Brexit.