Theresa May superou a moção de censura, vai continuar a liderar o Partido Conservador e sai com legitimidade reforçada da votação levada a cabo pelo grupo parlamentar dos "tories". Eram 21:00 em Londres (mesma hora em Lisboa) quando Graham Brady, deputado e presidente do Comité 1922 (bancada parlamentar dos conservadores), confirmou a informação avançada ao longo do dia de que a moção de censura à liderança de May não passou.A vitória da primeira-ministra britânica aconteceu por uma margem relativamente apertada - 200 deputados votaram a favor da continuidade na presidência do Partido Conservador e 117 contra -, o que oferece leituras distintas. Uma positiva já que nos próximos 12 meses não poderá ser alvo de nova moção de desconfiança, pelo que May garante maior margem de manobra para continuar a liderar o processo do Brexit.Outra menos favorável porque haver 117 deputados contra a sua liderança confirma a divisão no seio do Partido Conservador e a previsível dificuldade que a primeira-ministra enfrentará para fazer passar o acordo alcançado com a União Europeia que estabelece os termos do Brexit.(Notícia em actualização)