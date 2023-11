Média salarial seguia com ganho real de 2,4% no terceiro trimestre

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A evolução da massa salarial por trabalhador com remuneração declarada à Segurança Social ou Caixa Geral de Aposentações continuava a traduzir-se no terceiro trimestre num crescimento acima da inflação, avança esta segunda-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo o INE, o ganho real da média salarial era de 2,4% no final do terceiro trimestre face a um ano antes, considerando o total das componentes remuneratórias recebidas, ou seja, incluindo subsídios de férias ou de Natal e também outras retribuições regulares para além do salário base.

Em termos nominais, a média salarial total subia 5,9%, para um valor bruto de 1.438 euros.





Já a componente regular, sem os subsídios sazonais, subia 6,2% para 1.216 euros brutos, resultando num ganho real de 2,6%.



Quanto ao salário base, registava no final terceiro trimestre uma subida de 6,6% face a um ano antes, o que se traduzia num aumento real de 3%.





A evolução deste último trimestre agora dada a conhecer pelo INE mantém o nível de valorização real das remunerações registado no segundo trimestre – 2,4% -, mas por via do abrandamento das subidas de preços.

O crescimento salarial surge a desacelerar. A média salarial total subia 6,7% em termos nominais no segundo trimestre, ritmo que se reduziu em oito décimas.