Reuters

O ministro francês do Orçamento, Gerald Darmanin, anunciou esta terça-feira, 11 de Dezembro, no Parlamento, que as medidas anunciadas por Emmanuel Macron, na segunda-feira, custam 10 mil milhões de euros, o que implica mais 0,6 pontos percentuais de défice orçamental. Desta forma, o défice aumentará de 2,8% para 3,4% no próximo ano, ultrapassando o limite definido pelas regras europeias de 3%.Segundo a Bloomberg, que cita Darmanin, a nova estimativa do défice é de 2,5%, mais 0,9 pontos percentuais de um crédito fiscal que é autorizado pelas instituições europeias.Também no Parlamento francês, o primeiro-ministro Edouard Philippe admitiu que as medidas vão ter consequências no défice de 2019. Mas garantiu que o Executivo tomará medidas para conter a aceleração da despesa pública.2019 ia ser o primeiro ano em que todos os países da Zona Euro iam ter um défice inferior a 3%, mas França estragará assim esse feito.Para já, a Comissão Europeia está na defensiva . O porta-voz da Comissão, Margaritis Schinas, chutou para as previsões da Primavera uma avaliação de Bruxelas às contas públicas de França, no âmbito do Semestre Europeu. "O impacto orçamental que emerge do Orçamento final a partir do processo parlamentar será avaliado na Primavera quando publicarmos as nossas previsões económicas", adiantou Schinas.(Notícia em actualização)