Por outras palavras, quer dizer que se não fossem as medidas decididas pelo Executivo, e assumindo tudo o resto constante, o défice orçamental poderia ser de 0,1% do PIB, em vez da meta de 0,2% que foi inscrita no documento.



Do lado da despesa, o aumento dos gastos faz-se sentir sobretudo por causa das medidas para a função pública e os beneficiários de prestações sociais. O descongelamento de carreiras engorda a despesa, em termos líquidos, em 274 milhões de euros. A este valor, somam-se duas outras medidas pesadas: 153 milhões de euros a mais nos gastos com a prestação social para a inclusão e 137 milhões de euros para dar um aumento extra, de pelo menos dez euros, a todos os pensionistas. Há ainda que contar com o impacto do alívio nos cortes para as reformas de carreiras longas, um aumento dos gastos com o abono de família, um complemento extraordinário para as pensões mínimas e ainda uns pozinhos para o rendimento social de inserção.



Tudo somado, a despesa cresce 720 milhões de euros. Para compensar este rombo no orçamento, Centeno encontrou apenas duas medidas de poupança: uma poupança de 191 milhões de euros nos juros e outra de 236 milhões de euros com o exercício de revisão da despesa. Este último suscita habitualmente dúvidas na avaliação da Comissão Europeia, ou do Conselho das Finanças Públicas, que nem sempre encontram justificação suficiente para o montante previsto.



Receita não compensa subida da despesa



Do lado da receita, também não há compensação suficiente. A maior ajuda vem dos dividendos recebidos pelas administrações públicas, que sobem 326 milhões de euros face a este ano. Esperam-se mais 75 milhões de euros de colecta com os impostos especiais sobre o consumo e os novos escalões do IABA (onde se incluem as taxas para os refrigerantes), e 40 milhões de euros a mais por causa da tributação autónoma de viaturas em sede de IRC e IRS. A contribuição sobre as renováveis soma outros 30 milhões à receita.



O problema é que a par de medidas que fazem subir a receita, Centeno prevê outras tantas que a reduzem. Só o alívio no IRS, decidido já em 2017, vai custar em 2019 quase 300 milhões de euros. O fim do pagamento especial por conta tira mais 100 milhões de euros à receita e as medidas de alívio do IRC para o interior do país subtraem outros 40 milhões. Contas feitas, a receita orçamental cai 21 milhões de euros por medidas de acção política.

