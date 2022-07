Medina acredita que PIB será revisto em alta por Bruxelas

O ministro das Finanças, Fernando Medina, está confiante de que as previsões da Comissão Europeia para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) português deste ano serão revistas em alta pela Comissão Europeia. Apesar do abrandamento económico que se tem sentido na Zona Euro, Fernando Medina acredita que Portugal beneficia de um efeito de arrastamento (“carry-over”) do forte crescimento de 2021 e dos três primeiros meses

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...