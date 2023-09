Medina: "Não podemos compensar a totalidade" dos juros do BCE

Leia Também 15 respostas sobre as novas medidas para o crédito da casa

A subida das taxas de juro e o aumento da prestação da casa têm levado as famílias a uma situação de "angústia" e as medidas apresentadas esta quinta-feira pelo Executivo têm como objetivo dar "tranquilidade", "estabilidade" e "segurança" aos mutuários. Foram estas as palavras usadas por Fernando Medina numa conferência de imprensa esta sexta-feira.No entanto, o ministro das Finanças admitiu que não é possível anular totalmente o efeito das decisões tomadas pelo Banco Central Europeu desde julho de 2022."Não podemos compensar a totalidade da política monetária", afirmou, quando questionado sobre o comentário do Presidente da República, que apelidou como "folgazinha importante" a medida anunciada.Medina ressalvou a importância do congelamento da prestação, bem como do alargamento da bonificação dos juros, sendo que "a primeira dá estabilidade" e juntas dão uma "diminuição significativa da prestação".O governante indicou ainda que, em caso de as duas medidas serem aplicadas em simultâneo, a redução dos encargos mensais com a casa pode chegar aos 25%. "Os dois mecanismos são cumulativos", sublinhou.