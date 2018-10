Medina quer aprovar regulamento para alojamento local em Lisboa no primeiro trimestre  

A Câmara de Lisboa espera aprovar, até Março do próximo ano, um regulamento para o alojamento local que distinga, por exemplo, as unidades que beneficiam a cidade através da reabilitação urbana, daquelas que "subtraem casas ao mercado de habitação".

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina (PS), anunciou hoje as medidas que o município está a preparar para regular o alojamento local, agora que entraram em vigor as novas regras para este sector.

Assim, Medina prevê que "até ao primeiro trimestre do próximo ano" o executivo aprove um novo regulamento para o alojamento local, que seja "amplamente debatido, discutido com os parceiros de todos os sectores, discutido com as Juntas de Freguesia, com as populações", para se poder "chegar à melhor solução".