Ao PS faltava um vereador. Ricardo Robles, eleito pelo BE, chegou a acordo com Medina há cerca de nove meses tendo ficado com os pelouros da educação, da saúde, direitos sociais e cidadania. Entre as medidas previstas estava a criação de mais mil novas vagas em creches, 14 centros de saúde, salas de consumo assistido e 250 novos autocarros da Carris.



Na mensagem de despedida ao bloquista, Fernando Medina agradece o trabalho e empenho, "qualidades que demonstrou como deputado municipal e como vereador, quer na oposição quer no exercício de funções de vereador com pelouro".

Fernando Medina reagiu esta segunda-feira, dia 30 de Julho, à polémica de Ricardo Robles que ditou a sua saída de vereador . O presidente da Câmara Municipal de Lisboa garantiu que o acordo entre o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda "mantém-se inalterado", o que também foi garantido pelos bloquistas. Nas próximas semanas haverá reuniões entre as duas partes."O acordo político celebrado depois das eleições autárquicas entre o PS e o Bloco de Esquerda, alicerçado num importante conjunto de matérias programáticas e políticas para cidade (como o aumento da rede de creches, a melhoria das escolas e das refeições escolares, o reforço do apoio social, o acesso à habitação ou a promoção do transporte público), mantém-se inalterado", escreveu Fernando Medina na sua página oficial de Facebook.Medina revelou que entrou "em contacto com a direcção do Bloco, que garantiu o empenho na prossecução do acordo", após a demissão de Ricardo Robles hoje de manhã. Este acordo tem permitido que o socialista governe, ainda que não tenha conseguido a maioria absoluta que herdou de António Costa, actual primeiro-ministro, nas eleições autárquicas do ano passado.