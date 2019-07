Megabase de dados do Estado: Banco de Portugal só cumpre nova lei se quiser

Ignorando os apelos do banco central, o Parlamento vai mesmo incluí-lo na lista de entidades que têm de dar informação mais detalhada sobre os seus funcionários. Mas a lei não prevê consequências no caso de incumprimento. E já hoje o Banco de Portugal não cumpre, dizem as Finanças.