Melhorias na saúde aumentariam PIB português em 27 mil milhões em 2040

A riqueza gerada por Portugal seria 31 mil milhões de dólares (27,4 mil milhões de euros ao câmbio atual) caso houvesse um investimento na melhoria da saúde da população, estima um relatório da consultora McKinsey divulgado esta segunda-feira. A nível mundial, o impacto ascenderia a 11,6 biliões de dólares (10,2 biliões de euros).Segundo o estudo, o potencial de redução da população com más condições de saúde em Portugal é de 33%. A consultora refere que por cada dólar investido na melhoria da saúde o retomo cifrar-se-ia em 1,50 dólares.O impacto no PIB da melhoria da saúde dá-se por diversas vias: redução das mortes prematuras, diminuição dos custos com cuidados de saúde, aumento da população disponível para trabalhar e queda no número de dias de ausência do emprego por motivos de saúde, entre outros.No caso português, a McKinsey calcula que a melhoria da saúde da população permitiria um aumento de 23,2 dias saudáveis por pessoa por ano, melhorando a produtividade, e que o PIB aumentaria em 13% em 2040 face ao cenário base, sendo que Portugal é o país da Europa Ocidental onde estas medidas teriam maior impacto.A consultora identifica as cinco áreas com maior impacto na melhoria global da saúde da população mundial: vacinas, fármacos terapêuticos anti-infeções, segurança no parto, intervenções ao nível da dieta e medicamentos para doenças cardio-vasculares, diabetes e de prevenção de acidentes vasculares cerebrais.A nível mundial, o estudo estima em 41% o potencial de redução de más condições de saúde, o que se traduziria em 21 dias saudáveis por pessoa por ano. Os ganhos no PIB ascenderiam a 8% em 2040, o que equivale a 11,6 biliões de dólares (10,2 biliões de euros), com o crescimento médio anual entre 2020 e 2040 a aumentar de 2,6% para 3%.A consultora considera que a melhoria das condições de saúde se traduziriam em mais dez anos de vida saudável para a população de meia-idade, referindo que isso tornaria "os 65 anos os novos 55 anos".