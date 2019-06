Membros do BCE discutiram possível redução dos juros

Draghi: Several members of the Governing Council raised the possibility of rate cuts, others the possibility of restarting the APP or the extension of forward guidance — European Central Bank (@ecb) 6 de junho de 2019

Draghi: The policy space is there and if contingencies materialize we stand ready to act — European Central Bank (@ecb) 6 de junho de 2019

Esta possibilidade tem vindo a ganhar mais força esta semana após as palavras do presidente da Fed, Jerome Powell, terem aberto a porta à descida dos juros nos Estados Unidos, caso seja necessário, interrompendo a normalização da política monetária. Neste momento, os mercados já antecipam uma redução dos juros no BCE e não a expectativa anterior existente de uma subida em 2020.Repetidamente, Mario Draghi disse na conferência de imprensa que o BCE está "determinado a agir sobre as contingências" que apareçam, acrescentando mesmo que a discussão tida nesta reunião mostrou que a política monetária "ainda tem espaço" para atingir o objetivo de inflação de próxima mas abaixo de 2%.Contudo, o conselho de governadores não discutiu exatamente que "contigência" poderia levar à ativação de certo instrumento. Questionado sobre se o banco central está mais perto de uma subida de juros do que uma descida dos juros, o presidente do BCE foi direto: "Não". Aliás, foram vários os sinais que Draghi deixou aos mercados de que há margem de manobra, depois da decisão de política monetária ter sido recebida com ligeira deceção.Certo é que a poucos meses de abandonar o cargo, o presidente do BCE garantiu que não irá "admitir a derrota" no que toca ao alcance da meta de inflação que norteia a ação do banco central da Zona Euro. "Não nos vamos resignar", assegurou, mesmo admitindo que a incerteza será prolongada e que o aumento do protecionismo comercial veio para ficar.(Notícia atualizada às 14h47 com mais informação)