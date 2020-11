Mercado de trabalho: Mais favorecidos são quem se protege mais da pandemia

Os trabalhadores com empregos mais seguros e com níveis mais elevados de qualificações são também quem se pode resguardar mais do risco de infeção por covid-19, trabalhando a partir de casa.

