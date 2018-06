Merkel congela crise política adiando controlo fronteiriço mais apertado

A chanceler alemã terá chegado a acordo com o ministro alemão do Interior, Horst Seehofer, para que as novas regras de controlo fronteiriço sejam aplicadas faseadamente e só depois da cimeira europeia da próxima semana. Merkel adia, pelo menos para já, uma crise no seio da coligação conservadora que ameaçava a viabilidade do próprio governo germânico.

Angela Merkel aceitou a proposta formulada pelo parceiro de coligação e governo com vista ao adiamento, para Julho, da aplicação de regras de controlo fronteiriço mais apertadas. Por outro lado, essas regras serão postas em prática de forma gradual. A chanceler alemã evita assim participar no próximo e decisivo Conselho Europeu, marcado para os dias 28 e 29 de Junho, enquanto líder de um governo demasiado dividido.





O desenlace que evita o estalar de uma crise política que poderia resultar na queda de um governo alemão em funções há escassas semanas, começou a desenhar-se este domingo.





Ontem, Merkel conseguiu que Horst Seehofer, ministro alemão do Interior e líder do partido-irmão bávaro (CSU) da CDU aceitasse esperar pela cimeira europeia do final do mês em que os líderes europeus querem acordar um novo sistema de asilo para a União Europeia.