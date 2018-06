Merkel e Macron acordam criação de orçamento comum na Zona Euro em 2021

O eixo franco-alemão reafirma-se como o farol da integração europeia. Depois do anual conselho de ministros conjunto dos governos alemão e francês, que decorreu nas imediações de Berlim, Angela Merkel e Emmanuel Macron prestaram uma conferência de imprensa em que anunciaram um acordo para a criação de um orçamento comum para a Zona Euro, que poderá estar preparado em 2021, e a constituição de um fundo de emergência capaz de apoiar os países em dificuldades financeiras.



A chanceler alemã foi a primeira a falar e a confirmar que Berlim e Paris estão de acordo sobre a necessidade de dotar o bloco do euro de capacidade orçamental própria, que Merkel quer ver usada para apoiar o investimento e promover a convergência entre os 19 Estados-membros da moeda única.





Por sua vez, o presidente gaulês revelou que o objectivo passa por garantir que o orçamento esteja operacional em 2021, lembrando que para já os ministros das Finanças têm ainda muito trabalho técnico para executar até ao final deste ano, designadamente para definir o modelo de financiamento (através de recursos nacionais ou de impostos europeus como, por exemplo, propõe Lisboa).



Macron adiantou ainda que este será um "verdadeiro orçamento, com receitas e despesas anuais". No entanto, o líder francês não avançou muitos pormenores sobre esta questão por considerar necessário deixar margem para as negociações que terão ainda lugar com os outros países-membros do euro.



Os dois governantes confirmaram ainda o já antecipado acordo para que o Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE, que em 2012 substituiu o FEEF enquanto entidade responsável pela gestão dos resgates concedidos) seja transformado numa espécie de fundo monetário europeu capaz de garantir financiamento a juros comportáveis aos países que passem por dificuldade no acesso ao crédito.



Os objectivos acordados entre as capitais das duas maiores economias do espaço do euro configuram a "abertura de um novo capítulo" no processo de integração europeia, sustentou Angela Merkel que espera alcançar um acordo sobre estas questões no Conselho Europeu agendado para os próximos dias 28 e 29 de Junho. Tendo em conta que a Grécia deverá completar o programa de assistência financeira em Agosto, Merkel considera que este é o momento certo para "iniciar um novo capítulo de reformas europeias". Tal como era esperado, Merkel assumiu a reforma e reforço da integração na Zona Euro foi o ponto mais sensível nas conversações mantidas com Macron.



Em Setembro último, o presidente gaulês fez um discurso em que propôs mudanças radicais com vista à refundação da Europa, ficando patente a distância entre os objectivos de Paris e Berlim (agora com uma chanceler numa posição interna fragilizada), concretamente sobre a dimensão orçamental e a governação da área do euro que Macron propunha ficar a cargo de um ministros das Finanças da moeda única. Seja como for, a Alemanha terá aceitado a ideia de que o orçamento não deve ficar limitado a um fundo comum de investimentos.



Na mesma linha, Emmanuel Macron sinalizou a entrada na "segunda fase da moeda única", algo necessário porque a UE não dispõe actualmente de "mecanismos de convergência suficientes para evitar crises sistémicas". "Estamos prontos para celebrar um grande acordo" na próxima cimeira europeia, atirou Macron que pede a "abertura de uma nova página na Zona Euro".