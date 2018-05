Merkel: "Em Braga também se trabalha no futuro da Europa"

MOVENOTÍCIAS

"É um bom dia para a Bosch, para Braga e para a cooperação luso-alemã". Foi desta forma, com um sorriso no rosto, que Angela Merkel descreveu esta quarta-feira, 30 de Maio, a inauguração do novo centro de desenvolvimento e tecnologia da multinacional germânica na cidade minhota, que representou um investimento de cerca de três milhões de euros.

Depois de uma breve visita às novas instalações, localizadas na freguesia de Sequeira, a chanceler da Alemanha desceu ao auditório para destacar o "trabalho em rede e articulado" que está a ser desenvolvido pelas equipas dos dois países, actualmente focadas no desenvolvimento de soluções para a mobilidade autónoma.

"Estamos a trabalhar para o futuro. Aqui também se está a trabalhar no futuro da Europa", referiu Angela Merkel, lembrando que outros países fora do espaço comunitário estão igualmente a tentar tomar a dianteira neste tema. Esta foi a primeira paragem da líder alemã no âmbito de uma visita de dois dias a Portugal, que passará ainda por um centro de investigação em Saúde no Porto e terá depois uma agenda política em Lisboa.

Dirigindo-se aos responsáveis pelos centros de conhecimento e tecnologia portugueses, a chanceler deixou o desafio de "despertar o entusiasmo dos alunos pelas novas tecnologias". Sustentando que o desemprego "foi e ainda é um grande problema em Portugal", frisou a importância de os jovens portugueses saberem "qual o rumo a seguir para uma profissão de futuro".

E se "a mão-de-obra qualificada será um desafio para a Europa", Merkel deixou um rasgado elogio à "política de inovação bem-sucedida" que tem sido seguida nos últimos anos pelas autoridades portuguesas, sublinhando, em particular, a "investigação aplicada" que ajuda a resolver os problemas concretos das empresas.