Ao cabo de quase 18 anos, Angela Merkel estará prestes a deixar a liderança dos democratas-cristãos alemães no início do próximo mês de Dezembro, altura em que decorre o congresso da CDU. De acordo com a agência Reuters, que cita uma fonte da União Democrata-Cristã, o mau resultado eleitoral deste domingo no Hesse levou a chanceler alemã e líder do partido a revelar, num encontro entre destacados membros do partido realizado ao início da manhã desta segunda-feira, 29 de Outubro, a revelar que não pretende recandidatar-se à liderança dos democratas-cristãos.Já a agência noticiosa DPA adianta, com base em fontes da CDU, que apesar de se afastar da liderança do partido, Angela Merkel pretende continuar o mandato como chanceler, no qual foi reconduzida já este ano após longos meses de negociação para formar governo. Merkel é chanceler desde 2005 e cumpre o primeiro ano do quarto mandato na chancelaria germânica.Esta é a consequência directa da fraca vitória que a CDU conseguiu este domingo no estado federado (länder) de Hesse, um resultado que acaba por se traduzir em nova derrota eleitoral para os democratas-cristãos uma vez que foi o pior desfecho desde 1962 para o partido de Merkel naquela região. Apesar de a CDU ter conseguido superar as expectativas e as indicações dadas pelas sondagens ao alcançar cerca de 27% dos votos, este resultado representa uma enorme quebra face aos 38,3% obtidos no último acto eleitoral.Além da CDU, também os sociais-democratas registaram um mau resultado ao descerem de 30,7% em 20143 para 20%. Em sentido inverso, os Verdes cresceram mais de 10 pontos percentuais para 19,5% e a Alternativa para a Alemanha (AfD, extrema-direita) reforçou a afirmação eleitoral na Alemanha ao triplicar a votação de há cinco anos (12%), o que lhe permite entrar no parlamento regional pela primeira vez.(Notícia em actualização)