António Costa rejeita essa espécie de visão fatalista. O primeiro-ministro começa por "registar" os progressos feitos entre o "mau ponto de partida" da proposta inicial da Comissão Europeia e a versão mais recente para acrescentar que "há margem para continuarmos a trabalhar".





"Portugal defende que a Europa tem de ter um Orçamento à medida da sua ambição", prosseguiu Costa lembrando as novas exigências a que Bruxelas tem de responder tais como uma nova política migratória, o reforço da cooperação na Segurança e Defesa ou ainda a ajuda ao desenvolvimento de África.



"Novas ambições exigem recursos", concluiu o primeiro-ministro que apesar de acompanhar as novas propostas da Comissão rejeita que sejam sacrificadas as políticas de coesão e a PAC. Para Costa, estas políticas não ajudam somente os países e regiões mais pobres, contribuem para que a Europa se fortaleça no seu conjunto.



Agora é tempo de "trabalhar tendo em vista a convergência com a UE", concluiu. António Costa sublinhou ainda a relevância de acelerar a discussão em torno do próximo orçamento comunitário, havendo o objectivo de alcançar um acordo antes das eleições europeias do próximo ano.



Antes desta reunião com Costa, Angela Merkel manteve uma conversa informal com o presidente do PSD. No final, Rui Rio revelou aos jornalistas que tentou "sensibilizar" a chanceler para a relevância de Portugal não ser penalizado na atribuição dos fundos para a coesão e a PAC no próximo orçamento da UE.





A proposta de orçamento plurianual da Comissão Europeia para 2021-2027 prevê para Portugal cerca de 21,2 mil milhões de euros ao abrigo da política de coesão, o que representa um corte de 7% face ao quadro atual.



De acordo com a proposta detalhada pelo executivo comunitário, que publicou as dotações nacionais previstas no orçamento para a política de coesão na UE pós-2020, Portugal receberá 21.171 milhões de euros a preços constantes de 2018 (23.861 milhões a preços correntes, tendo em conta a inflação), o que significa uma redução em torno de 7% relativamente aos fundos destinados ao país ao abrigo da política de coesão para o período 2014-2020 (22,8 mil milhões de euros).

(Notícia actualizada às 14:17)