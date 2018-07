Merkel tem acordo para consumo interno que cria problemas na Europa

O acordo alcançado entre a chanceler alemã e o seu ministro do Interior para conter a entrada de requerentes de asilo na Alemanha pode garantir, dependendo do SPD, a estabilidade do governo germânico. No entanto, abre a porta a divisões ainda mais profundas na União Europeia e a uma maior radicalização do governo italiano.

O acordo sobre política migratória que enterrou o machado de guerra na aliança conservadora entre a CDU e a CSU gerou já a discordância do outro parceiro de governo (SPD) e ameaça dividir ainda mais a já divida União Europeia.





A chanceler alemã Angela Merkel (CDU) e o seu ministro do Interior, Horst Seehofer (CSU), acordaram a criação de "centros de trânsito" a instalar dentro das fronteiras alemãs - possivelmente concentrados maioritariamente junto à fronteira com a Áustria, último país na rota que faz chegar mais migrantes à Alemanha -, plano idêntico a um rejeitado em 2015 pelo SPD.