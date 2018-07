Merkel: "Vale a pena todos os esforços" para evitar uma guerra comercial

No Parlamento alemão, a chanceler deixou uma mensagem de confiança. "Vale a pena fazer todos os esforços para tentar desarmar o conflito de forma a que não se torne numa guerra real, mas claro que existem dois lados nisto", afirmou Merkel perante os deputados alemães, referindo que a ida do presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, a Washington representa um desses esforços.



Apesar de ter dito que não queria ir muito longe nas suas palavras, a chanceler alemã argumentou que não faz sentido contabilizar a balança comercial tendo apenas em conta os bens. Contabilizando também os serviços, segundo Merkel, os EUA têm um excedente comercial perante a Europa.



No seu discurso, Merkel recuperou o exemplo da crise para mostrar a importância da unidade entre as principais economias do mundo. Para a chanceler a crise financeira internacional não teria sido resolvido "tão rapidamente, apesar da dor", caso não houvesse cooperação ao nível do G-20 num "espírito de camaradagem".



Além da questão comercial, os Estados Unidos continuam a pedir aos Estados-membros da NATO para aumentar a despesa em defesa. Neste discurso Angela Merkel relembrou o compromisso de aumentar os gastos para 1,5% do PIB em defesa até 2025.

Angela Merkel assegurou esta quarta-feira na câmara baixa do Parlamento alemão que a União Europeia fará "todos os esforços" possíveis para que o actual conflito com os Estados Unidos não se materialize numa guerra comercial. A principal preocupação da chanceler reside nas tarifas aos carros europeus que são "muito mais sérias" do que as tarifas aplicadas ao aço e alumínio.Há duas semanas, o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou a UE com tarifas de 20% sobre as importações de carros europeus. A ameaça chegou depois de a Comissão Europeia ter ripostado as tarifas norte-americanas ao aço e alumínio. No caso dos automóveis, essa ameaça é vista com maior preocupação, principalmente por parte do sector automóvel alemão que tem um peso significativo.O argumento de Trump é que, no sector automóvel, as tarifas europeias de 10% contrastam com as tarifas norte-americanas de 2,5%. A UE contrapõe que essa argumentação ignora as tarifas mais elevadas dos EUA noutros produtos, nomeadamente nas carrinhas pick-up.