Quase seis anos depois da última visita oficial, a chanceler Angela Merkel regressa a Portugal nos próximos dias 30 e 31 de Maio, apurou o Negócios. Merkel fará assim a segunda visita oficial a Portugal desde que assumiu a chancelaria alemã em 2005, desta feita a convite de António Costa.No programa da visita, Merkel tem agendados encontros com o Presidente da República e com o primeiro-ministro. Com Costa terá oportunidade de discutir as relações bilaterais e o futuro da União Europeia antes do Conselho Europeu de finais de Junho em que os líderes europeus vão discutir a proposta conjunta de reforma da Zona Euro da chanceler germânica e do presidente francês Emmanuel Macron.Em nota entretanto enviada às redacções, o Governo nota que entre os temas que serão abordados com Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa estarão também a gestão das migrações e o próximo quadro financeiro plurianual da União Europeia (2021-2027). Merkel reúne-se separadamente com Marcelo e Costa no dia 31 deste mês. Em princípio não haverá declarações públicas depois do encontro entre Merkel e Marcelo, sabe o Negócios.No primeiro dia da visita (30 de Maio), a chanceler visita, acompanhada por António Costa, o novo Centro de Investigação e Desenvolvimento da empresa alemã Bosch, em Braga, e o Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, no Porto. Merkel marcará também presença num debate sobre o projecto europeu com estudantes de doutoramento da Universidade do Porto.



A última vez que Merkel esteve em Portugal foi em Novembro de 2012, era Passos Coelho primeiro-ministro e estava o país sensivelmente a meio do programa de assistência externa. Nessa altura, a chanceler empreendia um périplo pelos países mais atingidos pela crise das dívidas soberanas. Agora, Merkel vem a Portugal num momento em que se discute o futuro da União Europeia, designadamente um reforço da integração do bloco do euro.



O objectivo de Macron passa por criar mecanismos que permitam corrigir assimetrias e impedir choques assimétricos caso surja uma nova crise financeira, no entanto existe ainda uma grande distância entre Merkel e as propostas "radicais" propostas pelo presidente gaulês. A capacidade de acção da chanceler em matéria de integração europeia ficou mais limitada neste quarto mandato como chanceler devido à pressão do seu próprio partido (CDU) e à posição crescentemente eurocéptica do partido-irmão bávaro (CSU).





António Costa tem-se destacado como um dos actuais líderes europeus de maior pendor europeísta, defendendo um orçamento comum e mecanismos de convergência na Zona Euro. Costa e o ministro das Finanças Mário Centeno, que é também, desde Janeiro, líder do Eurogrupo, consideram prioritário completar a união económica e monetária (UEM), desde logo finalizando os pilares da união bancária. A actual conjuntura económica na área do euro é para Centeno uma "janela de oportunidade" que tem ser aproveitada para reforçar a Europa.



Um dos pilares da união bancária passa pela criação de um fundo de garantia de depósitos no seio do euro, porém, a Alemanha não está ainda numa posição para aceitar grandes avanços nesta matéria, já que Berlim considera que antes de concretizar essa intenção é necessário reduzir os riscos. Ou seja, antes da partilha de riscos no sector financeiro é preciso reduzi-los, em especial no que concerne ao malparado.