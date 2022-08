Mesmo com “travão”, luz sobe 50 euros em agosto

O preço médio da eletricidade no mercado grossista ibérico (Mibel) subiu 19,4% em agosto face a julho. A última semana de agosto registou seis dos sete dias com os preços mais altos desde o início do mecanismo de ajuste, a 15 de junho.

Mesmo com "travão", luz sobe 50 euros em agosto









