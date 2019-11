Em 2017, metade do poder de compra do país estava concentrado em 22 municípios. Lisboa destaca-se, com 11% do total do poder de compra nacional, divulgou o INE.

"A análise da concentração do poder de compra nos 308 municípios portugueses permite constatar que, em 2017, cerca de 7% (22) e 21% (64) dos municípios concentravam, respetivamente, 50% e 75% do poder de compra nacional. Estes resultados sugerem que o poder de compra se encontra associado à dimensão urbana dos municípios e, portanto, territorialmente muito concentrado", afirma o INE.



O mesmo acontece olhando apenas para as Áreas Metropolitanas, que concentram em conjunto 52% do poder de compra nacional e 44% da população, embora com diferenças: a Área Metropolitana de Lisboa concentra 34,2% do poder de compra e 27,5% da população do país; na Área Metropolitana do Porto está 17,5% do poder de compra do país e 16,7% da população nacional.



Da mesma forma, em 2017 o poder de compra per capita manifestado nos municípios em Portugal era superior à média nacional em 32 dos 308 municípios portugueses, localizados sobretudo nas áreas metropolitanas de Lisboa (oito em 18 municípios) e do Porto (seis em 17) ou coincidentes com capitais de distrito.

Além de Lisboa, só mais 22 municípios (num total de 308) concentravam individualmente mais de 1% do poder de compra nacional: 10 na Área Metropolitana de Lisboa (Sintra, Oeiras, Cascais, Loures, Almada, Amadora, Seixal, Odivelas, Vila Franca de Xira e Setúbal) e seis na Área Metropolitana do Porto (Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Maia, Gondomar e Santa Maria da Feira). Juntam-se a este grupo municípios capital de distrito - Braga, Coimbra e Leiria - e os municípios do Funchal (na Região Autónoma da Madeira), de Guimarães e de Vila Nova de Famalicão.