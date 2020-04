O presidente executivo da EDP, António Mexia, acredita que a empresa está preparada para ultrapassar a crise epidémica. E considera que o arranque para o "novo normal" pode ser uma oportunidade para corrigir erros do passado.





Durante a sua intervenção na webconference "Liderança à Prova", organizada pelo Negócios, o gestor começou por destacar que a EDP "opera em mais de 16 países". E tem uma política de risco que assenta no "pré-financiamento", ou seja, assegura liquidez "com 18 a 24 meses de avanço". Razão pela qual, apesar de sublinhar que "nunca ninguém está preparado" para situações deste género, a EDP "estava preparada em termos de financiamento".



O gestor garantiu ainda que a elétrica já tem garantido o financiamento que necessita para este ano e 60% para 2021.





"A EDP preparou-se e isso faz com que tenha reduzido os seus riscos" sublinhou, acrescentando que "o mercado não perdoará a quem não tenha capacidade de fazer gestão de risco".





Quanto ao papel dos líderes nacionais, nomeadamente do Governo, na gestão desta crise, António Mexia dá melhor nota aos políticos nacionais do que internacionais. "Acho que o que se tem passado em Portugal é claro e mostra ação no terreno", disse, recordando que a curva de infetados e óbitos é menor face a outros países.





O CEO da EDP aproveitou ainda para elogiar as "chamadas de atenção" de António Costa "da não aceitação de comportamento de outros países", mostrando que " não se trata de uma crise isolada". "Essas chamadas de atenção são importantes. É obrigatório que este teste de solidariedade seja feito". "Acho que a gestão da crise nacional tem sido melhor do que a internacional", acrescentou.





Sobre o arranque "para o novo normal", António Mexia espera que seja encarado por todos como uma "oportunidade para corrigir alguns erros".





"O novo normal vai ser diferente, não há dúvidas de que o comportamento dos consumidores vai ser diferente". "Não podemos repor com os erros do passado", mas podemos aproveitar para implementar estratégias que assentam num "maior equilíbrio entre o Homem e o planeta. Tem de ser um recomeço juntando cabeça e coração com a solidariedade", apontou, referindo-se a uma maior união e também a um reforço nas apostas de transição energética.