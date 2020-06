António Mexia deverá deverá comparecer esta terça-feira, 2 de junho, perante juiz Carlos Alexandre, para ser interrogado no âmbito do processo EDP. A informação é avançada pelo Correio da Manhã , que indica que o presidente executivo da EDP será interrogado sobre novos assuntos, como a nomeação de Artur Trindade, ex-secretário de Estado da Energia, para o OMIP, mas também, sobre questões já antigas, como a sua relação com Manuel Pinho, antigo ministro da Economia.Segundo o Correio da Manhã, o pedido de interrogatório a António Mexia e ainda a João Manso Neto, presidente da EDP Renováveis, foi feito pelos procuradores que lideram a investigação, Carlos Casimiro e Hugo Neto, depois de descobrirem novos factos, que estão consubstanciados em mais de 200 páginas. As medidas de coação poderão ser agravadas e podem chegar a uma suspensão das funções de Mexia e Manso Neto na EDP e EDP Raenováveis.