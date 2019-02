Defesa do presidente da EDP alega que Ricardo Cardoso estava impedido de intervir no processo, uma vez que a sua mulher já participou em duas decisões da Relação de Lisboa. Por isso, pede a nulidade do último acórdão que deu razão ao MP.

A defesa do presidente da EDP, António Mexia, e do administrador Manso Neto avançou, esta quinta-feira, com um pedido de nulidade do acórdão do Tribunal da Relação, que autorizou o Ministério Público a investigar o correio eletrónico dos gestores. Os advogados alegam que Ricardo Cardoso, juiz relator da decisão, estava, de acordo com a lei, impedido de intervir no processo, uma vez que a sua mulher, a desembargadora Anabela dos Santos Cardoso, já tinha sido juíza adjunta noutras duas decisões da Relação de Lisboa sobre o caso EDP.