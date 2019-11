México aceita pedido de asilo de Evo Morales

Após ter apresentado a sua demissão enquanto presidente da Bolívia, Evo Morales (na foto) irá agora mudar-se para o México, onde ficará asilado a seu pedido. O ministro mexicano dos Negócios Estrangeiros afirmou esta segunda-feira que o país aceitou o pedido de asilo de Morales, garantindo-lhe também transporte seguro entre os dois países.

O Governo do México já tinha anunciado que, caso Morales quisesse, as portas do país estariam abertas para o receber. O antigo presidente terá avançado com o pedido, que foi agora aceite.



"Recebemos uma chamada do presidente Evo Morales à qual respondeu ao nosso convite e solicitou verbal e formalmente o asilo do nosso país", informou Marcelo Ebrard em conferência de imprensa.